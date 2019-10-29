Пскович Илья Казанцев даст мастер-класс на форуме молодых педагогов в Петрозаводске

10:17, 29 октября 2019, ПАИ

Учитель истории и обществознания Илья Казанцев из псковской школы №4, призёр всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» даст мастер-класс на форуме молодых педагогов «Karjalan Nuorus» в Петрозаводске (Карелия). Форум пройдёт с 31 октября по 2 ноября в педагогическом иннопарке Петрозаводского государственного университета, сообщает ГТРК «Карелия».

Илья Казанцев выступит на тему «Постановка «ключевого вопроса» на уроках истории и обществознания как способ развития критического мышления».

Также мастер-классы на форуме проведут другие финалисты всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018». Кроме того, среди выступающих будут специалисты из Москвы, которые поделятся опытом с начинающими педагогами и расскажут о подготовке школьников к проектной деятельности и пользе гаджетов на уроке.

В рамках форума помимо мастер-классов состоятся дискуссионные площадки, лекции, знакомство с активными и увлеченными педагогами. Кроме того, участники форума встретятся с представителями министерства образования Карелии и профсоюза образования республики. На форуме также обсудят реализацию нацпроекта «Образование» на территории Карелии и возможности поддержки молодых педагогов.

Участниками форума молодых педагогов «Karjalan Nuorus» станут более 150 молодых педагогов из Карелии и регионов Северо-Западного федерального округа.

В 2018 году учитель истории, обществознания и права лицея Илья Казанцев из псковской школы №4 стал одним из пяти лауреатов конкурса «Учитель года России». О пути псковского учителя в профессии, секретах преподавания, нюансах конкурса и планах на будущее читайте в интервью Псковскому агентству информации здесь>>>