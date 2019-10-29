763 жителя Псковской области зарегистрированы на конкурс «Лидеры России - 2020»

10:41, 29 октября 2019, ПАИ

763 жителя Псковской области зарегистрированы для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России - 2020». Это 0,33% от общего количества участников, сообщил Псковскому агентству информации руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, заявочная кампания завершилась и всего на конкурс «Лидеры России» зарегистрированы 233 тысячи 830 человек из всех регионов России и 68 стран мира. Он уточнил, что самыми активными оказались жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. При этом руководитель конкурса подчеркнул, что активность рассчитывалась по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что большое количество поданных заявок на конкурс «Лидеры России» говорит о росте интереса к этому проекту. «Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу», - отметил он.

В этом году в дополнение к основному конкурсу введены три специализированных направления: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». По словам Алексея Комиссарова, лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций, на втором месте по количеству заявок - специализация «Наука» (22 тысячи 272 заявки), на третьем - «Здравоохранение» (9 тысяч 745 регистраций).

Алексей Комиссаров отметил, что с 28 октября уже начался дистанционный этап. В его рамках участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал. После дистанционного этапа с января по март пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах, а в марте-апреле – суперфинал.

Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.

Ранее жителей Псковской области к участию в конкурсе «Лидеры России» призвал глава региона Михаил Ведерников.