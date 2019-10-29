МЧС о разгуле стихии в Псковской области: В такую погоду ни один европеец из дома не выйдет

13:40, 29 октября 2019, ПАИ

«В такую погоду ни один европеец из дома не выйдет», - заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 октября, говоря о поведении псковичей во время разгула стихии 27 октября.

Артур Бугаев отметил, что многие его знакомые героически встретили штормовой ветер в дороге, на улице. «Русский же человек, получая предупреждение о том, что лучше находиться дома, все равно выходит на улицу, видимо, чтобы увидеть воочию, как летят деревья», - констатировал гость ПАИ-live. По его мнению, это говорит о низкой культуре поведения по отношению к собственной безопасности.

Сильный ветер обрушился на Псковскую область 27 октября. Несколько районов остались без света, в Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в нескольких домах выбило окна и сорвало часть кровли. От разгула стихии пострадали два человека.