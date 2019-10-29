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Общество

День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии отметили в Пскове

29 октября в Пскове отметили День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С праздником сотрудников вневедомственной охраны поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов. Он отметил, что вневедомственная охрана – одна из самых мобильных, технически оснащенных и профессионально подготовленных служб, которая эффективно выполняет комплекс важных задач. «Сотрудники вневедомственной охраны, надежно обеспечивают защиту имущества всех форм собственности, участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности», - подчеркнул он.

Начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области полковник полиции Геннадий Виноградов отметил высокий уровень профессиональной выучки и технического оснащения современной вневедомственной охраны.

В ходе праздничного мероприятия наиболее отличившихся сотрудников поощрили ведомственными наградами, благодарностями и подарками.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили учащиеся Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В настоящее время в Псковской области под защитой вневедомственной охраны находится более 2 тысяч объектов различных форм собственности. С начала года на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны области поступили свыше 3 тысяч сигналов тревоги, пресечены более 900 попыток совершения правонарушений в отношении имущества физических и юридических лиц, а также правонарушений, совершенных на объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года. С апреля 2016 года вневедомственная охрана входит в состав Росгвардии. О службе псковских сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии читайте здесь>>>

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