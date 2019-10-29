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Общество

Половина читателей Псковского агентства информации хочет построить новый Троицкий мост в Пскове

По состоянию на 22:30 29 октября, 50% читателей Псковского агентства информации хотят снести нынешний Троицкий мост и построить новый – прочный и красивый. Такие результаты показал опрос в группе редакции в социальной сети «ВКонтакте», в котором приняли участие 72 человека.

29,17% читателей для предотвращения разрушения Троицкого моста предлагают ограничить скорость передвижения транспорта на мосту. 12,5% – предлагают сделать Троицкий мост пешеходным, а 4,17% проголосовавших считают, что необходимо запретить движение автобусов и большегрузов по Троицкому мосту.

Также накануне видеооператор Псковского агентства информации провёл опрос среди местных жителей на улицах города. Большинство участников опроса не поддержали идею о запрете автобусного движения на Троицком мосту через реку Пскову.

28 октября депутаты комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы предложили изменить схему движения на Троицком мосту в Пскове, чтобы уменьшить количество ДТП и предотвратить разрушение моста.

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