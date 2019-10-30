Город Дно в Псковской области претендует на звание самого весёлого населённого пункта России

11:13, 30 октября 2019, ПАИ

Город Дно в Псковской области претендует на звание самого весёлого населённого пункта России, сообщила Псковскому агентству информации специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру Анастасия Москвина.

Сервис запустил девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 финалистов. Итоги конкурса планируется подвести в конце ноября.

Голосование за самые веселые названия населенных пунктов регионов Северо-Запада (в их число вошло и Дно) продлится до 23 часов 59 минут по московскому времени 2 ноября. Проголосовать можно «ВКонтакте» и на странице проекта.

В десятку северо-западных претендентов вошли: Щеглы (Калининградская область), Рюмки (Ленинградская область), Дно (Псковская область), Жадины (Новгородская область), Лужа (Ленинградская область), Косые Харчевни (Ленинградская область), Улитина Новинка (Республика Карелия), Африканда (Мурманская область), Мгла (Ненецкий АО), Морозилка (Архангельская область).

На странице проекта можно прочесть историю происхождения всех этих названий.

Выбранная сотня веселых названий разбита на 10 групп по 10 населенных пунктов. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом). Если в голосовании принимают участие два или три названия из одного региона, то они будут в одной десятке. Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Затем в решающем голосовании определится победитель.

В финал уже вышли несколько населённых пунктов их других федеральных округов Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (республика Коми) и Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь).

Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Интересно, что несколько недель назад город Дно был признан самым матерящимся в России.