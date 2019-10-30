В Пскове уточнили порядок утилизации отходов с ртутью

11:21, 30 октября 2019, ПАИ

В Пскове уточнили правила изъятия и утилизации ртутьсодержащих отходов. Данный вопрос рассмотрен на сессии Псковского городской Думы, которая проходит 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Порядок откорректирован для приведения документа в соответствие с действующим законодательством. Предложено в случае обнаружения бесхозной ртути или предметов, которые ее содержат, обращаться в отдел единой дежурно-диспетчерской службы комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова. Именно диспетчер будет передавать данные в специализированную организацию для последующей утилизации опасных отходов. Гражданам не потребуется самостоятельно искать такие компании.

В рамках сессии парламентарии уточнили, а были ли в Пскове случаи наказания за организацию свалки опасных отходов. Представитель УГХ администрации города пояснил, что в связи с тем, что не был установлен виновный, не последовало обращение в полицию, поэтому организатор свалки не был наказан. Впредь от этой практики решено отказаться. УГХ будет заниматься ликвидацией таких свалок, но по каждому случаю материалы будут передаваться полиции для мер реагирования в отношении виновных.