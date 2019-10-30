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Общество

Энергоснабжение ряда деревень Псковского района восстановят до конца дня

30 октября в Псковском районе продолжаются восстановительные работы — энергетики устраняют последствия непогоды. 27 октября в результате разгула стихии были повреждены линии электропередач в ряде населенных пунктов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского энергопредприятия, до конца дня все восстановительные работы планируется выполнить в полном объеме.

«Постараемся выполнить их в течение светового дня, но на некоторых участках они могут быть продолжены и чуть позже. Однако именно сегодня они будут завершены», - заверили в компании.

К восстановительным работам были привлечены 147 бригад в составе 339 человек и 153 единицы спецтехники.

Порывы сильного ветра достигали местами 30 метров в секунду. В результате с корнем вырывались деревья, были сорваны рекламные щиты и повалены дорожные знаки. 

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