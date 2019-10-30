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Политика

Александр Козловский обсудил рабочие вопросы с фракцией «Единой России» в областном Собрании

Исполняющий полномочия секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в заседании фракции партии в областном Собрании. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, парламентарии собрались накануне сессии, которая состоится 31 октября, чтобы обсудить рабочие вопросы.

«Считаю, что Александр Николаевич человек достаточно опытный. Был нашим коллегой, работал в Псковском областном Собрании депутатов, позже получил хороший процент на выборах депутата Государственной Думы. Он не только сам проходил избирательные кампании, но и организовывал их. Активно работает в наших федеральных партийных органах», - отметил председатель регионального парламента, член фракции «Единой России» Александр Котов.

Он сообщил, что в повестку предстоящей 6 ноября партийной конференции включат вопрос об избрании секретаря регионального отделения «Единой России». Александр Котов обратился к коллегам-однопартийцам с просьбой поддержать кандидатуру Александра Козловского, объединиться и вместе работать на результат.

«Мое согласие не для того, чтобы произвести революцию, а чтобы соблюдать преемственность. Я надеюсь, что мы выстроим совместную и слаженную партийную работу, если конференция подтвердит мои полномочия. Нам предстоят большие избирательные кампании, и мы должны подойти к ним подготовленными», - подчеркнул Александр Козловский.

24 октября президиум генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Ранее пост секретаря Псковского регионального отделения партии более 8 лет занимал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

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