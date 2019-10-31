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Общество

«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада

Читатели Псковского агентства информации дали оценку работе коммунальных служб в Пскове после первого снегопада. Опрос прошел в официальной группе ПАИ в социальных сетях. Лишь около 28 процентов опрошенных оценили действия управляющих и подрядных компаний положительно - «Все вычищено, прибрано» (16,3 процента) и «Не совсем. Убрали не везде» (12,7 процента).

Первый снег сопровождался небольшим морозом. А потому на дорогах и тротуарах появился первый лед. Более 23 процентов опрошенных указали на это и заметили, что коммунальные службы не справились со своей работой, не посыпали песком или солью этот лед. В комментариях под опросом читатели написали: «Никто ничего не убирал. Поэтому столько ДТП было утром. Снег днем сам растаял».

Еще 27 процентов из числа участвовавших в опросе раскритиковали нерасторопность коммунальщиков - «Плохо поработали. Листва до сих пор не убрана. Теперь она под снегом».

Более 12 процентов опрошенных заявили, что «моей управляющей компании наплевать на все. И не только после первого снега».

Сразу после снегопада корресподент ПАИ вышел на улицы города. Что рассказали псковичи о работе коммунальщиков смотрите здесь >>>.

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