Борис Елкин: Мы готовы к открытому диалогу с филиалами Псковпассажиравтотранса

12:21, 31 октября 2019, ПАИ

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области готов к открытому диалогу с филиалами Псковпассажиравтотранса. Об этом заявил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на парламентском часе 36-ой сессии Псковского областного Собрания 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова поинтересовалась, какие надежды профильный комитет возлагает на нового руководителя Псковпассажиравтотранса. По её словам, сегодня филиалы предприятия «выкинуты полностью и предоставлены сами себе». «Я знаю, что новый руководитель выезжал в филиалы, и с проблемной ситуацией знаком», - отметила она.

Борис Елкин подчеркнул, что проблем на предприятии очень много. Он отметил, что периодически лично встречается со всеми руководителями филиалов. Он также призвал руководителей и коллектив филиалов предприятия не стесняться задавать компрометирующие вопросы.

«У нас очень разношерстные филиалы, есть даже прибыльные. Предприятие у нас одно, и оно выполняет одну большую социальную функцию», - отметил руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. При этом он подчеркнул, что профильный комитет готов к открытому диалогу с филиалами Псковпассажиравтотранса.

23 октября исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен Юрий Киргинцев. Он сменил на посту Александра Куренкова, который был назначен и. о. начальника Псковпассажиравтотранса после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец.