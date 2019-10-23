Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса

17:48, 23 октября 2019, ПАИ

Новым руководителем Псковпассажиравтотранса назначен Юрий Киргинцев. Он вступил в должность и. о. генерального директора предприятия 23 октября, сообщили Псковскому агентству информации в приёмной транспортного предприятия.

Ранее исполняющим обязанности гендиректора предприятия был Александр Куренков. Он возглавил Псковпассажиравтотранс после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец, который являлся директором ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» с июня по июль 2019 года.

Николай Киянец покинул должность по собственному желанию. За время его руководства на предприятии произошел ряд перемен, усилиями областной администрации и лично главы региона Михаила Ведерникова удалось погасить долги по заработной плате перед работниками. На маршрутах общественного транспорта в Пскове была введена услуга оплаты банковскими картами.

18 октября предприятие посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, он пообещал оказать содействие по включению Псковпассажиравтотранса в программу льготного субсидирования покупки автобусов.