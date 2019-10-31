Вопрос о закупке автобусов для Псковской области решается в Минпромторге

12:56, 31 октября 2019, ПАИ

В Министерстве промышленности и торговли РФ решается вопрос о закупке автобусов для Псковской области. Это будет новая техника, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на сессии Псковского областного Собрания 31 октября, где он выступил в рамках парламентского часа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Борис Елкин отметил, что автобусы с пробегом, которые в регион придут из Московской области, поступят бесплатно.

Депутат Алексей Севастьянов обратил внимание на то, что амортизация нового транспорта обходится примерно в 40-50 рублей за километр, автобусов с пробегом – до 5 рублей, а тех, которые имеются у Псковпассажиравтотранса, от 14 рублей до 40 рублей, что делает их эксплуатацию экономически невыгодной. «Нам надо Псковпассажиравтотранс весь перелопатить», - отметил парламентарий.

Также депутаты говорили о необходимости обновления парка школьных автобусов.

Во время визита в Псков министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пообещал оказать содействие по включению Псковпассажиравтотранса в программу льготного субсидирования покупки автобусов.