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Общество

«Будут сбитень, снетки и другие угощения»: Псковичи анонсировали презентацию региона в Санкт-Петербурге

Представители делегации Псковской области на медиафоруме в Санкт-Петербурге.

1 ноября в Санкт-Петербурге в рамках форума СМИ Северо-Запада пройдет презентация Псковской области. Анонсировал мероприятие 31 октября шеф-редактор ИД «Медиа 60» Максим Андреев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Значительное внимание будет уделено реализации национальных проектов в регионе, наиболее ярким мероприятиям событийного календаря, таким, например, как Ганзейским дням Нового времени. Кроме того, состоится знакомство с медийными площадками региона — газетами, телекомпаниями, интернет-СМИ, радиостанциями. Максим Андреев подчеркнул, что в 2019 году в Псковской области был создан новый издательский дом, объединивший районные газеты, с его работой также можно будет познакомиться в рамках презентации.

«Я настоятельно рекомендую, - пригласил шеф-редактор издательского дома, - Будут сбитень, снетки и другие угощения. Приходите, не пожелеете».

Форум собрал представителей СМИ Северо-Западного федерального округа. В двухдневную программу вошли встречи с лидерами общественного мнения, мастер-классы. Финалом форума станет традиционное награждение лучших СМИ и их авторов.

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