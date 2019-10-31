Дмитрий Месхиев о спектакле «7САМУРАЕВ»: Возможно, зритель увидит не то, что задумал режиссёр

16:17, 31 октября 2019, ПАИ

«Возможно, каждый зритель увидит абсолютно не то, что задумал режиссёр, и вот это как раз будет хорошо», - рассказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев о новом спектакле «7САМУРАЕВ». Об этом с пресс-конференции 31 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев отметил, что когда летом режиссёр Сергей Чехов предложил сделать спектакль «7САМУРАЕВ», то сразу было понятно, что он не станет повторением одноимённого фильма. «Моя концепция, как руководителя театра, заключается в том, чтобы давать возможность творческой единице максимально выполнить свой творческий замысел, причем не с технической, а именно с творческой точки зрения, поэтому я не встреваю в спектакли и не лезу в процесс работы над ними. Я стараюсь дать режиссеру максимально полную свободу», - сказал худрук театра.

Он отметил, что новый спектакль будет «как минимум, очень красивым действием».

«У Сергея очень хороший вкус, он делает стильное обрамление для своих спектаклей», - добавил Дмитрий Месхиев.

Арт-директор театра Андрей Пронин рассказал, что в спектакле будет использоваться генеративный саунд-дизайн, то есть все слова и возгласы актеров, звук мечей, всё это будет на ходу благодаря саунд-дизайнеру преобразовываться в музыку. Таким образом, каждый раз музыка будет разной, пояснил он.