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Общество

Псковские росгвардейцы сообщили о проверке организации, охраняющей детсад в Нарьян-Маре

По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова будет осуществлена проверка деятельности охранной организации в Нарьян-Маре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре.

В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР.

Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка. Задержанный мужчина передан полицейским.

 

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