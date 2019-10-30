В Псковской области в вагонах с комбикормом контрабандисты спрятали 4,5 тысячи пачек сигарет

09:56, 01 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области в вагонах с комбикормом были обнаружены 4,5 тысячи пачек сигарет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Контрабанда была выявлена в железнодорожном пункте пропуска Себеж, куда на выездное направление прибыл грузовой состав, следовавший в сопредельное государство. При оформлении грузового поезда пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в один из бункерных вагонов с комбикормом.

Во время досмотра из сыпучего груза удалось извлечь порядка 4,5 тысяч пачек сигарет, стоимость которых превышает 450 тысяч рублей. Выявленные товары изъяты и переданы в таможню.