Спасением псковских храмов из списка ЮНЕСКО намерен заняться митрополит Тихон

10:24, 01 ноября 2019, ПАИ

Принять все необходимые меры для поддержания псковских храмов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО обещает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Разное состояние (у этих храмов). Где-то состояние хорошее, а где-то требует спешных мер. Сейчас мы этим конкретно будем заниматься», - отметил митрополит.

Он подчеркнул, что не допустит исчезновения памятников архитектуры и истории, а также обратил особое внимание на состояние Снетогорского монастыря, собор которого тоже попал в список.

«Не допустим, будем этим заниматься - так же, как и склоном Снетогорского монастыря, который тоже рушится в реку Великую. Это обрушение, если, не дай Бог, случится, это будет трагедия настоящая, потому что это понесет за собой разрушение храма, знаменитого храма-памятника с фресками XIII века», - сказал митрополит Тихон.

По его словам, Псковская епархия получает помощь и специалистами, и государственным финансированием. «Божию помощь хотели бы получить и надеемся на нее», - добавил митрополит, отвечая на вопрос, какая ещё поддержка необходима епархии.

7 июля в Баку на 43-й сессии комитета всемирного наследия организации одобрена заявка Псковской области на включение 10 объектов в список ЮНЕСКО. В список попали собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (Собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.