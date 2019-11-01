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Общество

Участники форума СМИ Северо-Запада пробуют псковские рыбу, сбитень и пряники

Презентация Псковской области прошла в Санкт-Петербурге в рамках форума СМИ Северо-Запада.

Презентация Псковской области состоялась 1 ноября в рамках 17-го Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ), который проходит в Санкт-Петербурге 31 октября - 1 ноября 2019 года.

Участникам форума рассказали об опыте проведения в Пскове 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, а также представили туристический и инвестиционный потенциал региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Гости форума смогли услышать песни и частушки в исполнении трио «Скобари», а также попробовать псковские гастрономические специалитеты: столбушинский сбитень, чудские снетки, изборские пряники.

Гостей форума щедро угощают псковскими хлебом, пряниками, сбитнем.

Завершится день торжественной церемонией награждения победителей конкурса «СеЗаМ — 2019», в числе номинантов есть и псковичи.

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