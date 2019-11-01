День народного единства великолучане отметят торжественным шествием
4 ноября в Великих Луках состоятся торжества в честь День народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, в праздничный день в Великих Луках пройдёт традиционное торжественное шествие представителей трудовых коллективов, учащихся и ветеранов.
Оно начнётся в 12:00 от перекрестка проспекта Ленина и улицы Зверева. Продолжится праздник на площади Ленина, где в 12:30 откроется торжественный митинг «Мы - великая Россия! Мы - единая страна!».
После митинга в 13:00 начнётся концертная программа «Родной земли многоголосье» с участием лучших творческих коллективов города. Кроме того, на площади Ленина будет организована праздничная торговля.
Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
В Псковской области в рамках празднования Дня народного единства состоятся порядка 300 мероприятий. С предварительной программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>
Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины