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Общество

День народного единства великолучане отметят торжественным шествием

4 ноября в Великих Луках состоятся торжества в честь День народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, в праздничный день в Великих Луках пройдёт традиционное торжественное шествие представителей трудовых коллективов, учащихся и ветеранов.

Оно начнётся в 12:00 от перекрестка проспекта Ленина и улицы Зверева. Продолжится праздник на площади Ленина, где в 12:30 откроется торжественный митинг «Мы - великая Россия! Мы - единая страна!».

После митинга в 13:00 начнётся концертная программа «Родной земли многоголосье» с участием лучших творческих коллективов города. Кроме того, на площади Ленина будет организована праздничная торговля.

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

В Псковской области в рамках празднования Дня народного единства состоятся порядка 300 мероприятий. С предварительной программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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