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Девять упаковок мяса пыталась украсть женщина из магазина в Пскове

Женщина пыталась украсть из магазина на улице Труда в Пскове 9 упаковок мяса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Информация о краже поступила группе задержания вневедомственной охраны 31 октября около 13:30. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали 48-летнюю женщину. Она похитила мясо общей стоимостью 2 тысячи рублей.

В течение года псковичка уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. За повторную кражу, в соответствии с законодательством, её ждёт уголовная ответственность.

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