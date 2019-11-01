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Общество

Представитель АСМИ СЗФО: Презентация Псковской области стала одной из лучших за всю историю форума

На 17-м форуме средств массовой информации Северо-Запада, который проходит 31 октября и 1 ноября в Санкт-Петербурге, презентовали Псковскую область. Основной темой презентации стали международные Ганзейские дни Нового времени, приковавшие внимание тысяч гостей летом 2019 года к городу Пскову, передает корреспондент Псковского агентства информации. Участникам форума рассказали, как организовывалась и проходила Ганза, какие мероприятия вошли в программу праздника, для создания настроения были показаны фрагменты видеодневника. Шла речь и о нацпроектах, которые сейчас реализуются в Псковской области.

А еще госте потчевали псковскими пряниками, радовали зажигательными народными песнями.

По мнению исполнительного директора АСМИ Сервер-Запада Ивана Бенцы, презентация Псковской области стала одной из лучших за всю историю проведения форума СМИ всего округа.

Традиционно на форум собираются журналисты, чтобы обсудить вопросы медиарынка, а также отметить авторов лучших публикаций и проектов, вышедших в свет за год. 

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