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Burger King откроется в Пскове

Ресторан сети быстрого питания Burger King откроется в Пскове. Он будет работать в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza, сообщается в Instagram ТРЦ.

Помимо Burger King, в Fjord Plaza также планируется разместить второй в Пскове ресторан сети McDonald’s, «Шашлычный дворик» и ресторан общественного питания Subway.

Среди ресторанов фаст-фуда в Пскове уже работают McDonald’s, KFC, Hesburger, а также сети пиццерий Dodo Pizza и Papa John’s.  

В Fjord Plaza будет работать кинотеатр премиум-класса «Silver Cinema». Кроме того, в торговом центре будет находится самый крупный в Пскове по площади торгового зала «Магнит семейный».  

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