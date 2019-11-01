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Общество

На «СеЗаМе - 2019» назвали обладателей приза губернатора Псковской области

Приз губернатора Псковской области «За информационное развитие добрососедских отношений» получила редакция газеты Себежского района «Призыв» за проект совместной российско-белорусской газеты, посвященной международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны. Награда была присуждена в рамках журналистского конкурса СеЗаМ-2019, который в 17-й раз провела Ассоциация СМИ Северо-Запада (АСМИ), передает корресподент Псковского агентства информации.

«2019 год - был и остается очень важным на событийные мероприятия для Псковской области. Мои земляки старались, чтобы Ганзейские дни, к которым мы готовились в течение пяти лет, прошли очень достойно», - отметил в приветственном слове заместитель губернатора Николай Цветков.

Он поблагодарил всех журналистов, которые помогли рассказать об этом ярком международном празднике, которые регулярно пишут о международных проектах и добрососедских отношениях разных стран.

Победителем же в номинации, учрежденной псковским губернатором, был признан проект, представленный именно псковичами. И награду им вручил вице-губернатор Николай Цветков, поздравивший конкурсантов от имени главы региона Михаила Ведерникова.

Совместный номер газет «Призыв» (Себежский район Псковской области, Россия) и «Двинская правда» (Верхнедвинский район Витебской области, Беларусь), например, был приурочен к Кургану Дружбы: встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии, которая в этом году состоялась в 60-й раз. Себежские и верхнедвинские журналисты на своих полосах рассказали о жизни района и соседей.

Курган Дружбы – символ боевого братства партизан трех республик, он воздвигнут на стыке границ в 1959 году. Ветераны Великой Отечественной войны и жители приграничных районов собираются ежегодно в первое воскресенье июля.

Совместные номера газет выходят накануне Международной встречи ветеранов и партизан на Кургане Дружбы на протяжении шесть десятков лет. При подготовке сдвоенного номера каждая редакция самостоятельно выбирает из присланного коллегами статьи к публикации. Итог этой совместной работы – полоса с верхнедвинской повесткой дня в себежской газете, а с себежской – у верхнедвинских соседей.

С 2013 года сдвоенный номер также выпускается и в апреле, накануне Дня единения народов России и Белоруссии.

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