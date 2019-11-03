Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом

11:18, 03 ноября 2019, ПАИ

Предположительной причиной пожара в семейной пивоварне «Круве» в деревне Кудрово Печорского района стало короткое замыкание электропроводки внутри строения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в пивоварне поступило дежурному 2 ноября в 15:08. Пожарным удалось спасти жилой дом и баню, которые находились в непосредственной близости от охваченной огнем хозяйственной постройки, в которой и располагалась пивоварня.

Здание пивоварни в результате пожара выгорело изнутри, пострадала также кровля строения. Огонь охватил помещение, в котором стояло оборудование и лежали запасы для производства домашнего пива, сидра и ряда других напитков.

В социальных сетях объявлен сбор денег на восстановление пивоварни.