0
15:44
ФОТОФАКТ: Новый «водоём» появился на улице Труда в Пскове
14:46
Дождливая неделя ожидается в Пскове
13:12
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
12:17
Псковичей предупреждают об опасности суррогатного алкоголя
11:18
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
10:42
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
09:00
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
Еще новости
Общество

Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом

Фото из сообщества "Содружество Изборских Мастеров"

Предположительной причиной пожара в семейной пивоварне «Круве» в деревне Кудрово Печорского района стало короткое замыкание электропроводки внутри строения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в пивоварне поступило дежурному 2 ноября в 15:08. Пожарным удалось спасти жилой дом и баню, которые находились в непосредственной близости от охваченной огнем хозяйственной постройки, в которой и располагалась пивоварня. 

Фото из сообщества "Содружество Изборских Мастеров"

Здание пивоварни в результате пожара выгорело изнутри, пострадала также кровля строения. Огонь охватил помещение, в котором стояло оборудование и лежали запасы для производства домашнего пива, сидра и ряда других напитков. 

В социальных сетях объявлен сбор денег на восстановление пивоварни. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Новый «водоём» появился на улице Труда в Пскове
03 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Новый «водоём» появился на улице Труда в Пскове
Дождливая неделя ожидается в Пскове
03 ноября 2019
Дождливая неделя ожидается в Пскове
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом 1
Псковичей предупреждают об опасности суррогатного алкоголя
03 ноября 2019
Псковичей предупреждают об опасности суррогатного алкоголя
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
03 ноября 2019
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
03 ноября 2019
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
03 ноября 2019
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
02 ноября 2019
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября

Идет загрузка...