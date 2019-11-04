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Александр Котов: В единстве нации – несокрушимая сила, мощь и величие России

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер облсобрания отметил, что россияне живут в едином историческом и культурном пространстве, несмотря на то, что некоторые регионы страны отделены друг от друга тысячами километров.

Александр Котов подчеркнул, что общность жителей России заключается в готовности трудиться на благо своей страны, в любое время защитить её, в уважении к предкам и желании счастья своим детям, в стремлении к миру и согласию.

«Эти базовые и понятные каждому человеку ценности наполняют нас особой духовной силой, которая движет нашим народом в самые сложные и судьбоносные для государства периоды истории. В единстве нации – несокрушимая сила, мощь и величие России!» - подчеркнул спикер облсобрания и пожелал псковичам здоровья, добра и благополучия, а России – мира и процветания.

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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