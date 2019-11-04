Градоначальники поздравили псковичей с Днём народного единства

11:38, 04 ноября 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили жителей Пскова с Днём народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Власти Пскова отметили, что праздник «День народного единства» даёт повод вспомнить о подвиге предков, которые отстояли свободу и целостность страны, укрепили российскую государственность. «В далеком 1612 году люди самых разных сословий, веры, национальностей осознали губительность междоусобиц, которые раздирали страну, и, сплотившись, избавили ее от интервентов», - подчеркнули градоначальники.

Елена Полонская и Александр Братчиков напомнили, что День народного единства учрежден в память об общенациональном подвиге 1612 года, который положил конец Смутному времени. «Возглавили ополчение Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский - их мужество, умение сплотить народ, преданность Отечеству фактически определили дальнейшую судьбу нашей страны как независимого, самостоятельного и сильного государства», - подчеркнули власти Пскова.

Градоначальники отметили, что День народного единства побуждает россиян к новым свершениям, плодотворному труду на благо своих близких, своего города, своей страны, призывает быть едиными, как никогда, в стремлении защитить свою Родину, ее богатства, историю и культуру. «Не сомневаемся, что все вместе мы, россияне, псковичи, сможем и сегодня преодолеть любые трудности. В единстве - наша сила!» - подчеркнули Елена Полонская и Александр Братчиков и пожелали псковичам благополучия и успехов.

С программой праздничных мероприятий в Псковской области можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины