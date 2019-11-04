О правилах поведения на массовых мероприятиях Дня народного единства рассказали псковские полицейские

13:00, 04 ноября 2019, ПАИ

4 ноября в Псковской области празднуется День народного единства. В связи с тем, что в рамках праздника в регионе пройдут массовые мероприятия, УМВД России по Псковской области напоминает основные правила поведения на шествиях, демонстрациях и концертах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Жители Псковской области во время участия в праздничных мероприятиях Дня народного единства должны соблюдать и поддерживать общественный порядок; вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности; не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных и иных ситуаций, создающих опасность для окружающих; бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия; не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; парковать транспорт только в специально отведенных местах.

При получении информации об эвакуации гражданам следует действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Кроме того, участники массовых мероприятий не должны проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые вещества, алкогольные напитки, продукцию в стеклянной и металлической таре; распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах; совершать действия, оскорбляющие других лиц, а также нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности; выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия; создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей; повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения; использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, которые демонстрируют условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области подчеркнули, что зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России.

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины