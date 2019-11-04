Единороссы вышли на праздничный митинг в Великих Луках

14:38, 04 ноября 2019, ПАИ

Более 3 тысяч человек, в том числе активисты и сторонники партии «Единая Россия», поучаствовали в праздничном шествии по центральной улице Великих Лук – проспекту Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Возглавили колонну великолукские спортсмены, духовой оркестр и мажоретки. В одном строю прошли руководители области и города, депутаты, почетные граждане, коллективы городских предприятий и учреждений, студенты и школьники. Всего в единой колонне было около 7,5 тысяч человек.

На пути следования участников шествия были развернуты творческие площадки. Центральным местом праздника стала площадь Ленина, где состоялся торжественный митинг.

На торжественном митинге «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!» первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова поздравила великолучан с праздником. Особые слова признательности она обратила в адрес ветеранов и почетных граждан Великих Лук, которые внесли весомый вклад в развитие и становление города.

«Истоки этого государственного праздника уходят в далёкое прошлое. Более четырех веков отделяют нас от тех драматических событий, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским спасло страну от иностранной интервенции, смуты и безвластия. Сила духа, сплочённость и любовь к Родине помогли тогда нашему народу одолеть внутренние распри и внешнюю угрозу, положить начало укреплению российской государственности, - сказал исполняющий полномочия главы Великих Лук, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев. - Единство и патриотизм были и остаются для нашей страны надёжной опорой и мощной движущей силой, которая помогает выдерживать все испытания и решать масштабные задачи развития».

По его словам, Великие Луки – пример того, как общими усилиями областной и городской власти, руководителей организаций, предприятий и неравнодушных граждан, в рамках партийных проектов «Единой России» город динамично развивается.

«Руководство города продолжает работу в этом направлении, создавая комфортные условия для жизни великолучан. Идёт масштабная реконструкция второго корпуса шестой школы, проводится капитальный ремонт музыкальной школы имени Мусоргского, запланировано строительство новых образовательных учреждений, реконструкция дорожных магистралей. Дорогие великолучане! Впереди у нас масштабные планы, и вместе мы обязательно воплотим их в жизнь! Для этого у нас есть все условия: талант, трудолюбие, любовь к Отечеству и нашему городу!» - подчеркнул он.

Также к собравшимся обратился депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Виктор Остренко. «История развивается по спирали. Взлеты сменяются падением, а в самой крайней точке – смутное время. Так было и в далеком прошлом, так есть и в современной истории, – отметил он. – Эти моменты проверяют всех нас, насколько мы, несмотря на различия наших регионов, многонациональность и многоконфессиональность, являемся единым народом своей страны. Насколько ценности, которые привиты нам нашими предками, нас объединяют в общность людей, желающих своей Родине мира и процветания. Я абсолютно уверен в том, что именно эта сила единения позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Так было ранее, и будет впредь!»

В завершение митинга к стеле воинской славы были возложены цветы, а на эстраде началась концертная программа «Я люблю тебя, Россия!».

Прямую трансляцию праздничного шествия в Великих Луках показывало Псковское агентство информации. Её можно посмотреть в группе редакции в социальной сети «ВКонтакте».

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины