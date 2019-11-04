Власти Великих Лук поздравили горожан с Днём народного единства

16:29, 04 ноября 2019, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днём народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что этот государственный праздник - дань глубокого уважения к героическому прошлому России, подвигу предков и вековым традициям Родины. «События 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило страну от иноземных захватчиков и положило конец внутренним распрям, всегда будут служить примером единения, национального согласия и патриотизма», - подчеркнули они.

Власти Великих Лук напомнили, что на долю российского государства выпало множество трудностей и суровых испытаний, которые народ преодолел с честью и достоинством. «Благодаря единству и верности Отечеству наши предки одержали победу в войне 1812 года и в Великой Отечественной войне, а затем восстановили страну и сделали ее могущественной державой», - подчеркнули градоначальники.

Николай Козловский и Любовь Романова отметили, что сплоченность, согласие и любовь к малой родине во все времена помогали великолучанам в борьбе с многочисленными захватчиками. «Вместе жители города не раз поднимали его из руин, отстраивали заново. Следуя славным традициям старших поколений, совместными усилиями горожане продолжают развивать Великие Луки», - подчеркнули они.

Градоначальники считают, что Великие Луки по праву являются промышленной столицей Псковской области, крупным культурным и спортивным центром региона. «Сегодня Великие Луки уверенно идут по пути прогресса, достигая высоких результатов в экономике, развитии социальной и коммунальной сфер», - подчеркнули они.

«Объединившись ради счастливого будущего, мы сможем вписать в летопись нашего древнего города и великой России еще немало ярких страниц», - отметили Николай Козловский и Любовь Романова и пожелали великолучанам счастья и благополучия, гармонии и согласия в семьях, крепкого здоровья, веры в себя и мира.

В День народного единства в Великих Луках в праздничных мероприятиях уже приняли участие несколько тысяч человек. В частности, в единой колонне традиционного шествия было около 7,5 тысяч человек.

Прямую трансляцию праздничного шествия в Великих Луках показывало Псковское агентство информации. Её можно посмотреть в группе редакции в социальной сети «ВКонтакте».

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

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