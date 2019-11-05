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Общество

Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области

Сергей Степонайтис

Полковник юстиции Сергей Степонайтис возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации, сегодня его представят личному составу регионального ведомства.

Сергей Степонайтис в 2016 году был начальником следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, а весной 2018 года — первым заместителем руководителя ГСУ. Эту должность он покинул в конце октября 2019 года. 

В июне 2019 года УМВД по Псковской области возглавил генерал-майор Алексей Овсянников, который служил в должности первого замначальника — начальника полиции ГУ МВД по Пермскому краю. Сергей Степонайтис также стал заместителем начальника УМВД по Псковской области.

Ранее СУ УМВД России по Псковской области возглавлял полковник юстиции Игорь Егоров, вышедший на пенсию в 2018 году. До сегодняшнего дня исполняющими обязанности начальника следственного управления в разное время были Руслан Мамедов и Родион Пронуздин.

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