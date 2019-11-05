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Николай Баринов об уличном освещении в Пскове: Мы ориентируемся на световой день, а не на погоду

Николай Баринов

Продолжительность работы уличного освещения в Пскове зависит только от начала и конца светового дня и никак не связана с погодой. Об этом заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, комментируя жалобу читателей Псковского агентства информации, которые считают, что фонари в городе в плохую погоду стоит выключать позже.

«Всё это рассчитывается заранее, на несколько недель вперёд: каждые пять дней, в зависимости от продолжительности светового дня, время сдвигается. Сегодня освещение отключили в 7:57, чем ближе к зиме, тем дальше это время будет сдвигаться: постепенно фонари будут включать раньше, а отключать позже», - отметил Николай Баринов.

Он пояснил, что за включение и выключение уличного освещения отвечает автоматика, поэтому по солнцу и дождю ориентироваться не представляется возможным. «Я сегодня вышел из дома в 7:50, было уже достаточно светло, на мой взгляд», - отметил Николай Баринов.

 Он добавил, что в городе после сильного ветра 27 октября, порывы которого достигали 21 метра в секунду, «минимум 30% фонарей ещё не горят вообще». «Электрики не справляются. Их отправили в районы восстанавливать освещение...», - уточнил Николай Баринов.

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