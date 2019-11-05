Александр Котов о социальной доплате к пенсии: Это достаточно серьезная поддержка

12:59, 05 ноября 2019, ПАИ

Установление в 2020 году в Псковской области региональной социальной доплаты к пенсии в размере 2 тысяч 250,9 рубля на человека – достаточно серьезная поддержка. Об этом Псковскому агентству информации заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Спикер облсобрания напомнил, что соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания одобрили в ходе 36-й сессии 31 октября. По его словам, социальная доплата в следующем году будет установлена пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. Он подчеркнул, что сегодня в регионе таких пенсионеров 29 тысяч 369 человек.

Александр Котов отметил, что на социальную доплату псковским пенсионерам за год потребуется 708 млн 881 тысяча рублей. При этом он подчеркнул, что 93% расходов возьмёт на себя федеральный бюджет, а областной – 7%.

По мнению Александра Котова, установление социальной доплаты к пенсии в Псковской области – пример того, когда в непростых условиях власти стараются оказать поддержку пенсионерам.

С сентября в Псковской области величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 9 тысяч 529 рублей. В связи с тем, что в Псковской области эта цифра выше, чем в целом по России, возникла обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии — разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.