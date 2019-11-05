Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих

14:13, 05 ноября 2019, ПАИ

Псковский спортсмен Иван Макаров стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области, он первым пришел к финишу на дистанции 100 км.

Кроме этого, Иван Макаров завоевал две серебряные медали — на дистанциях 35 км и 49,5 км.

14-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту среди глухих прошел в турецком городе Газиантеп. «Поздравляем спортсмена и его тренера Александра Филиппова!» — добавили в ЦСП.

Иван Макаров — спортсмен Центра спортивной подготовки, Сурдлимпийский чемпион 2013-го и 2017-го годов, Заслуженный мастер спорта. В числе последних крупных достижений псковского спортсмена три медали XXIII летних Сурдлимпийских игр в турецком городе Самсун в июле 2017 года.