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Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих

Псковский спортсмен Иван Макаров стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области, он первым пришел к финишу на дистанции 100 км.

Кроме этого, Иван Макаров завоевал две серебряные медали — на дистанциях 35 км и 49,5 км.

14-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту среди глухих прошел в турецком городе Газиантеп. «Поздравляем спортсмена и его тренера Александра Филиппова!» — добавили в ЦСП. 

Иван Макаров — спортсмен Центра спортивной подготовки, Сурдлимпийский чемпион 2013-го и 2017-го годов, Заслуженный мастер спорта. В числе последних крупных достижений псковского спортсмена три медали XXIII летних Сурдлимпийских игр в турецком городе Самсун в июле 2017 года.

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