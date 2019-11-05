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Общество

Уникальные операции на поджелудочной железе и селезёнке готовы поставить на поток в Псковской облбольнице

Игорь Дитрих. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Проведённая в Псковской областной клинической больнице уникальная операция по лапароскопической резекции поджелудочной железы и селезёнки будут делать всем пациентам, которым показано подобное хирургическое вмешательство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания со ссылкой на хирурга, выполнившего операцию мирового уровня, замглавного врача, депутата областного Собрания Игоря Дитриха.

По его словам, классическим способом с разрезом брюшной полости подобные операции в областной больнице проводились и до того , однако такое хирургическое вмешательство является травматичным для пациента.

«При лапароскопической операции степень травмирования тканей минимальна: в брюшную полость пациента через четыре прокола, два по пять миллиметров и два по одному сантиметру, была введена лапароскопическая техника, - рассказал Игорь Дитрих. - Весь объём хирургического вмешательства был выполнен малоинвазивным способом. Для хирурга это даёт лучшую визуализацию всего, что он делает внутри. Для пациента – в десятки раз уменьшает тяжесть операции. Уже на следующий день после операции наша пациентка самостоятельно ходила, и в самое ближайшее время будет выписана домой».

Впервые лапароскопическую операцию в областной больнице провели в 1995 году. - таким способом пациенту удалили желчный пузырь. Спустя 20 лет объём и сложность выполняемых эндоскопических хирургических вмешательств выросли.

«За эти годы постоянным каждодневным обучением докторов, проведением тренингов и мастер-классов с участием ведущих российских специалистов операционная бригада наших хирургов достигла уровня профессионального мастерства, позволяющего выполнить такую сложнейшую операцию, которую даже открытым способом не во всех больницах и клиниках выполняют, а мы уже сделала малоинвазивным», - сообщил Игорь Дитрих.

Он заверил, что теперь онкобольным, которым показана резекция поджелудочной железы и селезёнки, операцию будут выполнять только малоинвазивным методом.

«Важно, чтобы пациент попал к нам на той стадии, когда ещё можно сделать лапароскопическую операцию. Сегодня для этого действует онкопрограмма, открыты первичные онкологические кабинеты, выделяются деньги из бюджета. Усилия государства, правительства, медицины направлены на то, чтобы опухоли любых локализаций выявлять на тех стадиях, когда человеку можно помочь операциями и другими современными способами лечения», - подытожил хирург.

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