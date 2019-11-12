Электроускорение: В Псковской области организуют электронное взаимодействие между приставами, судами и налоговой

10:13, 12 ноября 2019, ПАИ

Во многих странах Европы давно и успешно развивается цифровизация практически всех сфер жизни. Здесь уже давно не нужно лично бывать в государственных и муниципальных учреждениях, любые ходатайства, пособия, жалобы и тому подобные вещи оформляются через интернет. Документооборот между учреждениями также переведён в электронный вид. Псковская область к этому пока только стремится, но, как известно, «путь в тысячу ли начинается с первого шага». И этот шаг в регионе намерены сделать уже довольно скоро.

В марте 2020 года в Псковской области в пилотном режиме запустят проект электронного межведомственного взаимодействия судебных органов с органами принудительного исполнения и налоговой службой.

Руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников рассказал, что в его ведомство ежемесячно поступает «значительное количество» исполнительных документов. В переводе с деликатного чиновничьего языка на общегражданский это означает, что приставы «по уши» завалены бумажной работой. Для наглядности: за 10 месяцев 2019 года в УФССП России по Псковской области поступило более 37 тысяч исполнительных документов от судебных участков мировых судей и налоговых органов.

Главный судебный пристав региона рассчитывает, что внедрение электронной системы межведомственного взаимодействия позволит сократить временные и трудовые затраты, почтовые расходы, сэкономит бюджетные средства и повысит оперативность взыскания задолженности по налоговым платежам, штрафам, услугам предприятий ТЭК.

«Очень важная составляющая проекта в том, что она позволит исключить возможность проявления коррупционных правонарушений, поскольку в адрес службы судебных приставов, как на территории нашего региона, так и в других территориальных органах, неоднократно предъявлялись документы, с признаками фальсификаций», - добавил Сергей Колесников.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев пояснил, что электронная система позволит в автоматическом режиме формировать и передавать исполнительные листы и приказы.

По его словам, это прямым образом повлияет на скорость взаимодействия между ведомствами. «Если сегодня исполнительный лист для его выполнения может идти до 300 дней, то при электронном взаимодействии этот срок сократится до 90 дней. Плюс не будет ошибок, которые могут возникать из-за человеческого фактора, когда исполнительный лист выполнен, а система до сих пор заблокирована. Жителям Псковской области такая форма взаимодействия позволит своевременно получать информацию о выполнении исполнительного листа. Ну, например, если человек уже заплатил все свои долги, но выезд за границу для него всё ещё не открылся. Теперь всё это должно быть гораздо более оперативно и безошибочно», - пояснил Денис Матвеев.

Пилотный проект уже вошёл в рабочую стадию, выстроена «дорожная карта», определено финансирование, а компания-разработчик получает техзадание. «Если всё решится положительно, то в марте следующего года будем запускать этот пилотный проект», - отметил Денис Матвеев.

«За электронным документооборотом - будущее. Это позволит уйти от внушительного объёма бумажных документов. Электронный обмен информацией между судебными и налоговыми органами будет способствовать своевременному поступлению в бюджет налогов, пени и санкций», - уверен начальник главного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Из налоговой на судебные участки поступает огромный вал документов, в частности, заявлений о вынесении судебных приказов относительно граждан, с которых требуется взыскать налоги, пени или штрафы. Судебные приказы и внушительный пакет документов к ним приходит в мировые суды в бумажном виде, и судья вынужден «ручками» переносить всё это в компьютер.

«При этом в соответствии с кодексом административного судопроизводства (КАС) мировой судья обязан вынести судебный приказ в течение пяти дней, но он физически не может этого сделать! Заявления о вынесении судебных приказов идут тысячами, - пояснил Сергей Шерстобитов. - Пилотный проект по электронному документообороту позволит ускорить эту процедуру, ну, и, разумеется, ускорить поступление денег в бюджет. Потому что в пакете документов, который будет поступать на судебный участок в электронном виде, по сути, уже будет проект судебного приказа, мировому судье нужно будет только проверить поступившую информацию. Это облегчит его работу».

Итого в марте Псковская область должна стать чуть ближе к Европе не только в географическом, но и в технологическом отношении. А ведомства, наконец, сэкономят на покупке бумаги и замене картриджей для принтеров.