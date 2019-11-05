Подавление сигнала связи с оператором станет основным методом борьбы с нелегальными беспилотниками в России

17:49, 05 ноября 2019, ПАИ

Основным средством нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, которые находятся в воздухе незаконно, станет подавление сигнала связи с оператором. Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы проводили консультации [с профильными ведомствами]. Первое - это, конечно, принятие мер по подавлению сигнала между оператором и самим летательным аппаратом с тем, чтобы аппарат спокойно и без всяких повреждений мог быть приземлен», - приводит его слова издание. Василий Пискарев акцентировал внимание на том, что такие беспилотники могут быть использованы в качестве вещественного доказательства.

«В тех случаях, когда сигнал подавления не проходит, когда аппарат начинает движение в сторону людей, то тогда, конечно, в целях обеспечения безопасности можно его повредить», - уточнил он.

По словам Василия Пискарева, в основе этой инициативы лежит стремление авторов документа обеспечить безопасное пребывание граждан в местах массового нахождения. Предложение согласовали с ведомствами, на которые распространяется действие законопроекта.

11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает право ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата.

С 27 сентября в России вступило в силу постановление правительства о постановке на учет квадрокоптеров весом от 250 граммов до 30 килограммов.

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