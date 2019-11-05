Скорый поезд из Петербурга в Псков продолжил путь после трехчасовой задержки

23:48, 05 ноября 2019, ПАИ

Наледь на контактных проводах внесла коррективы в работу скорых поездов в Ленинградской области. На ряде участков возникли заторы. В числе опоздавших оказалась и «Ласточка», следующая по маршруту Санкт-Петербург – Псков.

Поезд вышел с Балтийского вокзала в 20:15 и в районе Гатчины встал. Как сообщили Псковскому агентству информации пассажиры, начальник поезда уведомил о вышедшем на помощь тепловозе. Однако ждать его пришлось порядка трех часов. Именно столько на данный момент составляет отставание от графика в движении данной «Ласточки».

Сейчас тепловоз прибыл, состав из пяти вагонов прикреплен к нему и отправляется в сторону Пскова.

Прибыть в конечную точку поезд должен был в 23:45.