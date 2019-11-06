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Общество

Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»

5 ноября 2019 года "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Псков опоздала более чем на 4 часа из-за наледи на проводах. Фото: Дарья Хваткова.

Пассажирам «Ласточки», следовавшей в Псков из Санкт-Петербурга и опоздавшей более чем на 4 часа в пункт прибытия, принесли свои извинения сотрудники Октябрьской железной дороги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, причиной стала непогода — с вечера 5 ноября в районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Колпино – Тосно в результате налипания мокрого снега происходило обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.

«В связи с этим поезда дальнего следования и пригородного сообщения двигались со значительным отставанием от графика на направлениях Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно», - отметили в ОЖД.

Именно в районе Гатчины «Ласточка» до Пскова, вышедшая в 20:15 с Балтийского вокзала, встала в ожидании тепловоза. Прибывшая техника из Луги не смогла набрать необходимую скорость, пришлось ожидать тепловоз из Пскова. Пассажиры добрались лишь к 4:30.

В пресс-службе компании отметили, что для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов была направлена специальная техника. За ночь от наледи было очищено более тысячи километров контактной сети.

Как сообщили пассажиры «Ласточки», им были принесены извинения, предоставлен завтрак.

В ОЖД сообщили, что в настоящее время отправление поездов осуществляется по графику, однако, по-прежнему возможны задержки в пути следования.

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