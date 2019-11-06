«Ласточка» из Пскова в Петрозаводск задержалась в пути из-за непогоды

10:07, 06 ноября 2019, ПАИ

Скорый поезд «Ласточка», следовавший из Пскова в Петрозаводск, задержался в пути из-за непогоды, которая привела к сбоям в работе устройств контактной сети на Октябрьской железной дороге. По данным на 0:20 6 ноября, задержка состава превысила 3 часа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской магистрали.

К этому же времени более чем на час уже опаздывал скорый поезд «Ласточка», следовавший из Пскова в Санкт-Петербург. Состав, выехавший в 20:15, прибыл на Балтийский вокзал только в 4:30.

Для пассажиров проездов, которые задержались в пути более чем на 4 часа, было организовано питание, а для тех, кто ехал из Архангельска и Пскова – доставка автобусами от Ладожского и Балтийского вокзалов.

В настоящее время сотрудники Октябрьской железной дороги продолжают ликвидировать последствия непогоды и предупреждают пассажиров о возможных задержках поездов, несмотря на то, что сейчас они курсируют по расписанию.

«Ласточка», соединившая Псков, Новгород и Петрозаводск, была запущена 22 февраля. Из Пскова она отправляется в 13:07, приезжает в Петрозаводск – в 10:44 следующего дня. Из Петрозаводска поезд выходит в 0:24, в Псков он прибывает в 21:50.