Свинцовую печать и керамику XII века нашли археологи в Пскове

14:36, 06 ноября 2019, ПАИ

Вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия и керамику XII века нашли археологи на раскопе на улице Волкова в Пскове в рамках археологических работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

Специалисты отметили, что полоцкий епископ Дионисий жил во второй половине XII века, канонизирован Русской православной церковью в лике святителя.

В сентябре в Пскове началась реконструкция улицы Леона Поземского. Она затронет не только данную улицу, но и подход к Троицкому мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого от Поземского до Первомайской, улицу Набат от Поземского до Первомайской, проезд к районной поликлинике, улицу Герцена, набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей.