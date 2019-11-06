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Собака помогла раскрыть кражу в Великих Луках

В Великих Луках 57-летний безработный, ранее судимый местный житель похитил из сарая на проспекте Ленина имущество на 80 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленник проломил стену сарая, а после проник в помещение и украл оттуда автозапчасти, набор ключей и другие изделия из металла.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка с применением служебно-розыскной собаки установили и задержали подозреваемого в краже. Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что похищенное он уже успел сбыть. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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