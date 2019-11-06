Большую и дорогую программу разработали музейщики к указу президента РФ о 225-летии Пушкина

18:14, 06 ноября 2019, ПАИ

Письмо, в котором музейщики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой об издании указа о праздновании 225-летия Александра Пушкина в 2024 году, содержало и большую программу мероприятий. «Что-то из этой программы будет принято, но явно не вся, поскольку она большая и дорогая», - рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор Государственного музея А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

5 ноября на заседании Совета по русскому языку президент России Владимир Путин поддержал инициативу о придании юбилею поэта государственного статуса. Он поручил своему советнику Владимиру Толстому начать работу над указом о 225-летии Пушкина.

По словам Георгия Василевича, в письме, в котором музейщики выступили с инициативой об издании указа, отмечается, что 225-летний юбилей позволяет сделать целый ряд «важных шагов на встречу Александру Сергеевичу Пушкину».

О программе мероприятий, заявил директор «Михайловского», говорить пока преждевременно. «Программа большая, разнообразная, состоит из многих мероприятий и явно целиком в указ не войдёт», - сказал он и добавил, что в документ вошли и музейные экспозиции, и технические вопросы, связанные с деятельностью музеев, которые «так или иначе хранят память о Пушкине».

«Сейчас можно констатировать факт, что 225 лет – это дата, которая признана на самом высоком уровне. Теперь начинается самая активная подготовка в рамках программы, которая должна быть приложена к указу», - подчеркнул Георгий Василевич.