Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября

10:22, 07 ноября 2019, ПАИ

Награждение победителей Международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен» состоится 7 ноября в Пскове в отеле «Покровский» в 14:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По три победителя определят в номинациях «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ», «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении», «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении», «Лучшее фотомастерство», «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении», «Лучшие новые формы» и «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ».

В числе номинантов на получение премии есть и сотрудники Псковского агентства информации.

Всего на конкурс поступили 38 работ от представителей СМИ Пскова, Гдова, Пыталово, Великого Новгорода, Вышнего Волочка, Старой Руссы, Калининграда, Торжка. Организатор конкурса - управление культуры администрации города Пскова.

В 2018 году корреспондент Псковского агентства информации получил приз от президента Союза русских Ганзейских городов, мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева за репортаж «Поплыли!». А в номинации «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении» на 2-м месте оказался экс-редактор ПАИ Максим Андреев, автор аналитической статьи «Ганзейское колесо». В 2017 году Псковское агентство информации вновь заняло второе место в той же номинации за материал «Ганза-2017: Путь к себе».

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Михаила Ведерникова.

Участниками праздника стали 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов.