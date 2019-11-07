0
11:28
Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова намечено на 1 января 2020 года
11:15
Рейтинг управляющих компаний может появиться в Пскове
10:53
Начался ПАИ-live по псковским дорогам
10:50
Фотограф Константин Тищенко пополнил список претендентов премии «Народное признание-2019»
10:22
Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября
10:11
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
09:55
Лучших сотрудников МВД наградили в Псковской области
Еще новости
Общество

Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября

Ганзейские дни в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

Награждение победителей Международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен» состоится 7 ноября в Пскове в отеле «Покровский» в 14:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По три победителя определят в номинациях «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ», «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении», «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении», «Лучшее фотомастерство», «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении», «Лучшие новые формы» и «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ».

В числе номинантов на получение премии есть и сотрудники Псковского агентства информации.

Всего на конкурс поступили 38 работ от представителей СМИ Пскова, Гдова, Пыталово, Великого Новгорода, Вышнего Волочка, Старой Руссы, Калининграда, Торжка. Организатор конкурса - управление культуры администрации города Пскова.

В 2018 году корреспондент Псковского агентства информации получил приз от президента Союза русских Ганзейских городов, мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева за репортаж «Поплыли!». А в номинации «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении» на 2-м месте оказался экс-редактор ПАИ Максим Андреев, автор аналитической статьи «Ганзейское колесо». В 2017 году Псковское агентство информации вновь заняло второе место в той же номинации за материал «Ганза-2017: Путь к себе».

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Михаила Ведерникова.

Участниками праздника стали 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября Ганзейская комиссия высоко оценила псковскую Ганзу Городам Нойс и Перт посвятили встречу Ганзейского клуба в Пскове Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards Ганзейскую дирекцию по проведению праздников ликвидируют в Пскове Жюри приступило к оценке работ участников конкурса СМИ «Ганза - связь времен» Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен» Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский» Определись лидеры после первой секции ралли «Псков Ганзейский»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова намечено на 1 января 2020 года
07 ноября 2019
Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова намечено на 1 января 2020 года
Рейтинг управляющих компаний может появиться в Пскове
07 ноября 2019
Рейтинг управляющих компаний может появиться в Пскове
Начался ПАИ-live по псковским дорогам
07 ноября 2019
Начался ПАИ-live по псковским дорогам
Фотограф Константин Тищенко пополнил список претендентов премии «Народное признание-2019»
07 ноября 2019
Фотограф Константин Тищенко пополнил список претендентов премии «Народное признание-2019»
Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября
07 ноября 2019
Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
07 ноября 2019
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
Лучших сотрудников МВД наградили в Псковской области
07 ноября 2019
Лучших сотрудников МВД наградили в Псковской области
ФОТОФАКТ: Фонари не горят над оживленным пешеходным переходом в Восточном проезде в Пскове
07 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Фонари не горят над оживленным пешеходным переходом в Восточном проезде в Пскове

Идет загрузка...