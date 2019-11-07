Борис Елкин: Ливневая канализация в Пскове работала на пределе

11:16, 07 ноября 2019, ПАИ

В дни сильных дождей в Пскове с 3 по 5 ноября ливневая канализация работала на пределе. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству признал, что, возможно, местами ливневая канализация в городе была не до конца почищена, из-за этого вода не могла быстро выводиться с поверхности. Борис Елкин пообещал, что профильный комитет и администрация Пскова сделают соответствующие выводы и в будущем будут минимизировать такие ситуации. Однако, по его словам, для этого нужно соответствующие финансирование.

Борис Елкин также подчеркнул, что необходимо комплексно подходить к ремонту дорожной сети и водоотведению. По его словам, он проезжал по участкам, где уже проведены ремонты, и в некоторых местах, где были подтопления, ситуация улучшилась.

В Пскове из-за сильного дождя некоторые улицы оказались подтоплены, разлилась река Пскова. Жители города жаловались на работу ливневой канализации. По итогам опроса Псковского агентства информации 46,2% псковичей не поверили в то, что в Пскове есть и функционирует ливневая канализация.