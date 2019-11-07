Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»

14:38, 07 ноября 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская поздравила победителей Международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен» на церемонии награждения в отеле «Покровский» в Пскове 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская отметила, что для Пскова большая честь в 7-й раз проводить этот международный конкурс. «В этом году он особенно важен, потому что Псков стал вторым российским городом, где в июне прошли Международные Ганзейские дни Нового времени, — отметила она. — Это масштабное событие не состоялось бы без колоссальной поддержки федерального оргкомитета праздника во главе с вице-премьером Правительства России Ольги Голодец, без поддержки регионального оргкомитета, который возглавил наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Праздник не получился бы без сотен коллективов России и зарубежья, которые сделали июньские ганзейские дни в Пскове незабываемыми. Ну и, конечно, без вас, уважаемые представители средств массовой информации. Потому что все, кто не смог посетить фестиваль узнал о нем из ваших телесюжетов, статей, фоторепортажей, постах в социальных сетях».

По ее словам, тысячи гостей из разных уголков России и стран Европы нашли в Пскове новых друзей, испытали яркие эмоции. «И, надеюсь, сохранят теплые воспоминания о ганзейских днях в Пскове!» — добавила она. Елена Полонская поблагодарила журналистов за работу и участие в конкурсе.

Международные Ганзейские дни прошли в Пскове 27-30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Михаила Ведерникова.

Участниками праздника стали 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов.