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Общество

Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»

Дарья Хваткова

Сотрудники Псковского агентства информации и Медиахолдинга Псковской области заняли призовые места в международном конкурсе СМИ «Ганза — связи времен». Церемония награждения состоялась в отеле «Покровский» в Пскове 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Коновалов

Так, фотограф Псковского агентства информации Дарья Хваткова заняла 2-е место (фоторепортаж), а ведущий ПАИ-live Дмитрий Коновалов — 3-е место (интервью) в номинации «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении». Первым стал коллега из Калининграда. Им вручил награды руководитель интернет-проекта «Прессапарте» Игорь Докучаев.

Михаил Глущенко

Кроме этого, фотограф Михаил Глущенко, снимавший фоторепортажи о Ганзейском движении для Псковского агентства информации, занял первое место в номинации «Лучшее фотомастерство». Второй стала фотограф Псковского областного Собрания депутатов Мария Овсяник, а третьим — фотограф газеты «Псковская правда» Андрей Степанов. Награды победители получили из рук директора Центра культуры, искусств и общественных инициатив «Диалог», члена Президиума международного Ганзейского союза Ольги Поповой.

Мария Овсяник

«Когда в 2009 году начинались Ганзейские дни в Новгороде, их слоганом было «Расширяя границы». И мы действительно расширяем все эти годы границы», — отметила Ольга Попова. Она поблагодарила исполняющую полномочия главы Пскова Елену Полонскую и власти за организацию Ганзейских дней в Пскове.

«Вы вложили в праздник душу», — добавила Ольга Попова.

Андрей Степанов

В номинации «Лучшие новые формы» второе место заняла главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова (продвижение конкурсных работ в социальных медиа). Третьим стал сотрудник ГТРК «Псков» Андрей Сальников (заставка «Ганза — путь навстречу»), а первое место заняла работник Псковского городского молодежного центра Надежда Сусленникова (видеорепортаж). Награды победителям в этой номинации вручила начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, советник ректора Ирина Федорова.

«Меня порадовали два момента при оценке работ, — отметила Ирина Федорова. — Журналисты блестяще справились с задачей объяснить, что же такое Ганза. И по работам этого года видно, что ничего объяснять не надо. Все отлично знают, что такое Ганза. Второй — что так много молодых авторов участвовали в конкурсе».

По окончании церемонии награждения специальный приз от Елены Полонской получила главный редактор газеты «Аргументы и факты - Псков» Лариса Малкова. Также наградили авторов лучших телевизионных и радиоматериалов.

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Авторы лучших телевизионных и радиоматериалов конкурса «Ганза - связь времен» награждены в Пскове Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен» Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен» Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября Ганзейская комиссия высоко оценила псковскую Ганзу Городам Нойс и Перт посвятили встречу Ганзейского клуба в Пскове Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards Ганзейскую дирекцию по проведению праздников ликвидируют в Пскове Жюри приступило к оценке работ участников конкурса СМИ «Ганза - связь времен» Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области
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