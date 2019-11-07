Авторы лучших телевизионных и радиоматериалов конкурса «Ганза - связь времен» награждены в Пскове

15:23, 07 ноября 2019, ПАИ

7 ноября в Пскове в отеле «Покровский» состоялось награждение победителей международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен». Дипломы и почетные грамоты победителям и дипломантам конкурса вручали в семи номинациях, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, награды победителям в номинации «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении» вручила первый заместитель начальника управления информационной политики администрации Псковской области Виктория Иванова.

Третье место занял репортаж «Псков Ганзейский» Елены Суфтиной с Новгородского областного телевидения, второе – программа «Путь на встречу» Бориса Шерстнева (ГТРК «Псков»), первое – телепрограмма «Рецепты из котла» Нины Витковской и Дины Дабришюте (ГТРК «Псков»).

Всего в этой номинации на конкурс поступили шесть работ от трёх телекомпаний. Во всех сюжетах авторы сделали акцент на традиционной культуре, истории и ключевых мероприятиях Ганзейского движения, где любой народ черпает силы для жизни и вдохновения.

Награды победителям номинации «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении» вручила основатель конкурса «Ганза – связь времен», экс-директор ГТРК «Псков» Тамара Фельдшерова.

Она отметила, что Ганза притягивает к себе людей, у которых в сердце есть искра и жажда открытий. «Ганза – романтика и первопроходцы. И я хочу поздравить всех вас с этим конкурсом, и выразить пожелание, что конкурс будет продолжаться», - сказала она.

Тамара Фельдшерова добавила, что этот медиаконкурс для тех, кто остается за кадром, но силами которых удается не просто освещать Ганзейские дни и рассказывать о Ганзейском союзе, а помогать решать различные вопросы в выстраивании добрососедских отношений.

В этой номинации на конкурс поступили всего две заявки. Второе место заняла радиопрограмма «Шоу вежливых людей» Дины Дабришюте и Игоря Данилова (ГТРК «Псков»), первое – цикл радиопрограмм «Русская Ганза» Ирины Лукиной и Бориса Шерстнева (ГТРК «Псков»).

Также в конкурсе победили сотрудники Псковского агентства информации.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова занимались подготовкой Ганзы. На псковских Ганзейских днях побывали более 200 тысяч человек.