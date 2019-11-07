Порядка пяти управляющих компаний в Пскове могут обанкротиться

17:37, 07 ноября 2019, ПАИ

Порядка пяти управляющих компаний в Пскове могут стать банкротами. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер подчеркнул, что эти компании имеют большие задолженности перед снабжающими организациями. Однако в беседе с журналистами он особо отметил, что не хочет, чтобы процесс банкротства начался.

Кроме этого, Александр Братчиков рассказал, что ведется работа, чтобы управляющая организация «Пароменское» получила рассрочку по выплате девятимиллионного долга перед Горводоканалом.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что выбор управляющих компаний — это право жильцов, которые должны более требовательно относится к УО.

Александр Братчиков добавил, что с председателем Союза собственников недвижимости Псковской области Алексеем Кирилловым обсуждается создание рейтинга городских управляющих компаний.