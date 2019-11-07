0
19:30
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
17:08
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:32
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
16:08
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:46
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
15:33
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
15:25
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
Еще новости
Общество

Порядка пяти управляющих компаний в Пскове могут обанкротиться

Порядка пяти управляющих компаний в Пскове могут стать банкротами. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер подчеркнул, что эти компании имеют большие задолженности перед снабжающими организациями. Однако в беседе с журналистами он особо отметил, что не хочет, чтобы процесс банкротства начался.

Кроме этого, Александр Братчиков рассказал, что ведется работа, чтобы управляющая организация «Пароменское» получила рассрочку по выплате девятимиллионного долга перед Горводоканалом.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что выбор управляющих компаний — это право жильцов, которые должны более требовательно относится к УО.

Александр Братчиков добавил, что с председателем Союза собственников недвижимости Псковской области Алексеем Кирилловым обсуждается создание рейтинга городских управляющих компаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
07 ноября 2019
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
07 ноября 2019
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
07 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
07 ноября 2019
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
07 ноября 2019
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
07 ноября 2019
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»

Идет загрузка...