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Общество

В Минстрое РФ дали пояснения по капремонту ветхого жилья за счёт граждан

Проект поправок в Жилищный кодекс, который разработал Минстрой, предусматривающий создание отдельных региональных подпрограмм капремонта ветхого жилья, износ которого превышает 70%, не отразится на размере взносов граждан на эти цели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так Минстрой прокомментировал сообщение, в котором говорилось, что для домов с износом от 70% будут разработаны отдельные программы, предполагающие оплату ремонта за счет жильцов.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, а значит новые изменения не приведут к росту тарифов.

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